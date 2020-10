Versuchte Tötung in Tönisvorst : Mann sticht mit Messer auf Nachbarn ein – Mordkommission ermittelt

Versuchte Tötung in Tönisvorst

Tönisvorst Ein 57-jähriger Mann hat am Samstag in Tönisvorst-Vorst auf offener Straße einen 67 Jahre alten Nachbarn plötzlich angegriffen und ihn mit Messerstichen schwer verletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung am Sonntag mitteilten, waren Zeugen durch die Hilferufe des 67-Jährigen gegen 19 Uhr aufmerksam geworden und beob­achteten, wie der 57-Jährige auf sein Opfer einschlug, eintrat und einstach.

Die Zeugen brachten den Täter dazu, vom Opfer abzulassen und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Der 67-jährige Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Beschuldigten in seiner Wohnung widerstandslos fest. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Mönchengladbach hat die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Der 57-jährige Vorster wurde am Sonntag beim Amtsgericht Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die Ermittlungen auch zur Motivlage dauern nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei an. Nähere Einzelheiten wurden am Sonntag nicht mitgeteilt.