Betreuung in den Sommerferien : Verkleinerter Ferienspaß in Tönisvorst

Verkleinerter Ferienspaß in Tönisvorst

Betreuung in den Sommerferien

Kinder spielen in einem Bällebad (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Tönisvorst Aufgrund der Corona-Schutzverordnung kann der Tönisvorster Ferienspaß in diesem Jahr nicht wie ünblich stattfinden. Es gibt aber ein alternatives Programm, berichtete Fachbereichsleiter Lars Schaath.

Jedes Jahr in den Sommerferien nehmen fast 160 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren am Tönisvorster Ferienspaß teil. In diesem Jahr aber musste die Verwaltung das Betreuungsangebot wegen der Corona-Pandemie absagen. Nun soll es einen Ersatz geben.