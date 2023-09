Windpark in der Rottheide bei Vorst Tönisvorster Vereine profitieren von der Windenergie

Insgesamt 47.500 Euro teilen sich 31 Tönisvorster Vereine – und das wurde jetzt in der Rottheide in Vorst gefeiert. Direkt unter dem Windrad Nummer 1 mit der Seriennummer 1250206. Denn dieses und sein nebenan stehender „Bruder“ haben diese Summe in die Vereinskassen gepustet. Knapp zwei Jahre nach der Inbetriebnahme des Windparks Tönisvorst hat die SL-Naturenergie-Stiftung erstmals eine Förderung für die Tönisvorster Vereine für die Jahre 2021 und 2022 ausgeschüttet. Das Geld ist ein Anteil dessen, was die beiden Anlagen erwirtschaften. Und das soll keine einmalige Sache bleiben, so lange die Anlage in Betrieb sei – im Schnitt 20 Jahre – werde jedes Jahr Geld ausgeschüttet, sagte Robert Daniëls von der Firma SL Naturenergie aus Gladbeck, die die Anlage betreibt.