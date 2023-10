Kinderhilfeverein aus Tönisvorst Verein Apfelblüte verabschiedet zwei Vorstandsmitglieder

Der Verein Apfelblüte kümmert sich um das gesundheitliche, erzieherische und wirtschaftliche Wohl der Kinder und Jugendlichen in Tönisvorst. Ziel ist es, Kindern oder Jugendlichen aus einer sozialen Benachteiligung heraus zu helfen. So springt der Verein beispielsweise dann ein, wenn sich Eltern Klassenfahrten ihrer Kinder finanziell nicht erlauben können, eigentlich benötigte Nachhilfe oder ein Konzentrationstraining nicht möglich ist oder Familien Geld für das Mittagessen in den Ganztagsschulen fehlt. Aber auch wenn sich eine Familie Winterkleidung für ihr Kind nicht leisten kann, hilft der Verein und geht mit der Familie einkaufen. Das Geld wird nicht an die Eltern ausbezahlt, sondern direkt an die Träger der Hilfseinrichtungen überwiesen – oder eben direkt an die Geschäfte, in denen etwas gekauft wird.