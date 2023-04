Seltsame Vorfälle in Tönisvorst Unbekannte mit Zettel klingeln an Haustüren

Ähnliche Fälle gab es im Januar in Kevelaer und Weeze. Dort hatte zunächst ein unbekannter Mann, später eine unbekannte Frau, an Haustüren geklingelt und den Bewohnern einen Zettel mit der Aufschrift „5 Euro“ unter die Nase gehalten. Die Kreispolizeibehörde Kleve warnte: Es könne sich um die Vorbereitung eines Trickbetrugs oder um ein Ausspähen handeln. Die Polizei dort warnte deshalb davor, Fremden die Haustür zu öffnen – gegebenenfalls solle das Haus für einen Einbruch ausgespäht werden. In Mehrfamilienhäusern sollte man zunächst prüfen, wer hinein will, und nicht einfach den Drücker betätigen. Wichtig auch: „Holen Sie nicht ihr Portemonnaie heraus, um eine Spende zu geben, während Sie beobachtet werden“, so der Tipp der Polizei, und: „Lassen Sie unbekannte Personen nur nach Terminvereinbarung und in Anwesenheit einer Person Ihres Vertrauens in Ihre Wohnung oder Ihr Haus.“