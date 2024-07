Polizei sucht Zeugen Unbekannte bedrohen 17-Jährigen in Vorst

Zwei junge Männer haben am Mittwochabend in Tönisvorst einen Jugendlichen bedroht und versucht, ihn zu berauben. Das teilte die Kreispolizeibehörde am Donnerstag mit. Laut Polizei kam es am Mittwoch um 20 Uhr zu dem Vorfall auf dem Parkplatz eines Discounters an der Anrather Straße im Tönisvorster Stadtteil Vorst.