Lebensgefährlicher Ausflug in Tönisvorst : Polizei stoppt Zwölfjährigen auf motorisiertem Kettcar mit Tempo 35

Das Foto der Polizei zeigt ein sichergestelltes Kettcar. Foto: dpa/---

Tönisvorst Ein zwölfjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in St. Tönis mit einem Kettcar einer Polizeistreife auf der Straße in rasanter Fahrt entgegengekommen. Das Kinderfahrzeug hatte zwar einen Motor, aber keine Zulassung und keine geeignete Bremse.

Ein 53-jähriger Krefelder muss mit einem Strafverfahren rechnen, weil er verbotenerweise ein Kettcar technisch so umgebaut hat, dass das Kinderfahrzeug mit bis zu 35 Stundenkilometern im innerörtlichen Straßenverkehr mithalten konnte. Aufgefallen war das Gefährt, als der zwölfjährige Sohn des Krefelders mit dem frisierten Kettcar am Mittwochnachmittag auf dem Westring in St. Tönis unterwegs war und einem Polizeiwagen mitten auf der Straße entgegenkam.