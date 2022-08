Politik in Tönisvorst : Ulrike Zitz ist jetzt Ehrenmitglied im SPD-Vorstand

Tönisvorst Bei der Mitgliederversammlung der SPD Tönisvorst standen ernste Themen auf der Tagesordnung. Doch es gab auch Grund zum Feiern: Ulrike Zitz und Gerd Rütten wurden geehrt.

Mit gleich elf Tagesordnungspunkten startete der Ortsverein der SPD Tönisvorst seine Mitgliederversammlung. Referent des Abends war Marc-André Müller. Der Abteilungsleiter Energienahe Dienstleistungen der NEW blickte in seinem Vortrag unter dem Titel „Zukunft der Energieversorgung“ auf den deutschen Energiemarkt. Er sprach von einem teureren Einkauf der Energieträger, was die Energieversorger auf der ganzen Linie treffe – und damit die Kunden.

Zu den Themen des Abends gehörten neben dem Schulbau die Punkte bezahlbarer Wohnraum sowie Arbeit und Gewerbe in Tönisvorst. Schwarz betonte, dass sich bezahlbarer Wohnraum nicht nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein richte. „Es muss bezahlbaren Wohnraum zwischen sieben und zehn Euro pro Quadratmeter Wohnfläche geben. Teilweise haben wir derzeit Preise, die bei 16 Euro liegen. Das kann kaum noch jemand bezahlen. Der Markt regelt sich nicht mehr selber. Eingriffe sind nötig“, so Schwarz. 30 Prozent der Neubauten sollen so künftig in der Wunschpreiskategorie liegen. Flächen für Handwerksbetriebe in den Gewerbegebieten schaffen, den Turnhallenneubau für Schulen und Vereine im Auge behalten, Kurz- und Langzeitpflegeplätze für Senioren realisieren, da gerade diese Bereiche stark nachgefragt werden und der Bedarf gedeckt werden muss – die Palette der kommunalpolitischen Themen war breit gefächert. In Sachen Einzelhandelsförderung möchte die SPD im kommenden Jahr den Bratapfelmarkt zum ersten Mal umsetzen. Schwarz sieht darin ein bedeutsames Marketinginstrument für den Einzelhandel.