Angebot der Turnerschaft St. Tönis : Sportliche Rallye durch St. Tönis für Kinder und Jugendliche

Die Idee stammt von Eleonora Müller. Die 19-Jährige ist seit September Bundesfreiwilligendienstlerin bei der Turnerschaft St. Tönis. Foto: Turnerschaft St. Tönis Foto: Turnerschaft St. Tönis

St Tönis Jeder Teilnehmer erhält einen Laufzettel, mit dem er diverse Stationen in St. Tönis durchlaufen kann, um ein Lösungswort herauszubekommen. Dafür müssen Rätsel gelöst werden. Am Ende winkt ein Gewinnspiel.

In der Zeit, in der die Corona-Pandemie vieles weitestgehend lahmgelegt hat und kaum Kontakte oder Abwechslung möglich sind, hat sich die Turnerschaft St. Tönis etwas einfallen lassen, um Kinder und Jugendliche an die frische Luft zu locken: eine sportliche Rallye durch St. Tönis. Wer teilnimmt, kann sogar etwas gewinnen.

Eleonora Müller, die seit September ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Turnerschaft leistet, organisiert das Projekt. Die 19-Jährige war als Kind Mitglied und stieg später als Helferin wieder ein. Inzwischen ist die St. Töniserin Übungsleiterin mit eigenen Gruppen.

Für die Rallye fuhr die junge Frau auf Inlinern durch den Stadtteil und legte zehn Stationen fest. Start ist am Gelände der Turnerschaft, Corneliusstraße 25c. Danach folgen etwa die Corneliusfeldhalle und die Sportgeräte an der Dammstraße. Endpunkt ist an der Rosentalhalle.

Die Teilnehmer müssen Aufgaben lösen, darunter Matherechnungen und Wörterrätsel. An der Dammstraße gilt es, sich zu bewegen. Am Ende ergibt sich ein Lösungswort. Den Laufzettel dafür erhalten die Teilnehmer bei ihrer Anmeldung.

Die Turnerschaft möchte mit der Rallye Kinder und Jugendliche ansprechen und mit ihnen in Verbindung bleiben. „Und das Beste daran ist: Es macht Spaß, verbindet und bringt die Jugend nach draußen“, erläutert Eleonora Müller. Einige Laufzettel von Vereinsmitgliedern sind bereits zurückgekommen, nun hofft die 19-Jährige auf weitere Teilnehmer, die nicht Mitglied im Verein sind. Einsendeschluss für das Lösungswort ist der 25. April.

Für die Turnerschaft ist die Rallye nicht das erste Projekt in der Corona-Pandemie. Weil die St. Töniser Vorschulkinder in diesem Jahr nicht in der vereinseigenen Halle mit ihren Schulranzen einen Parcours durchlaufen konnten, erhielten sie ein Poster mit Turnübungen und ein Springseil. Zuvor gab es bereits Übungsvideos zum Nachmachen für zu Hause. Diese Aktion wurde nicht weitergeführt, weil die Turnerschaft seit einigen Wochen wieder Sportgruppen mit bis zu zehn Kindern bis 14 Jahre anbieten kann, erläutert Eleonora Müller.

Sie verlost unter den Teilnehmern des Rallye-Gewinnspiels Sportequipment wie Bälle, Seile und Kleidung. Einen Wermutstropfen allerdings gibt es für sie: Schon zweimal musste die 19-Jährige neue Zettel an den Stationen anbringen, weil die alten abgerissen worden waren.

Näheres zur Teilnahme im Internet unter www.turnerschaft1861.de

(emy)