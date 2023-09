Erlös für Action Medeor Trödeln für den guten Zweck in St. Tönis

Auch Sven Janson und seine Mutter Christa Janson spricht die Art des Trödelmarktes an. „Der Markt ist nicht so groß. Es sind nette Leute unterwegs, die Atmosphäre ist entspannt, und was wir daheim aussortiert haben, kommt bestens an“, sagt Sven Janson. Und einige Dinge gibt es auch umsonst: An so manchen Stand gibt es einen Wäschekorb oder einen Pappkarton, auf dem steht „Für Null Euro abzugeben“. Der Erlös lässt dann am Abend den Pfarreirat strahlen: 1156 Euro können für das Hebammenprojekt an Action Medeor überreicht werden.