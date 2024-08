17. August in Tönisvorst Kiosk-Betreiber plant Trödel für den guten Zweck

Der Trödelmarkt am Wilhelmplatz in St. Tönis beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Joosten bietet an seinem Stand an, was Kunden ihm gespendet haben, darunter Teile eines Kaffeeservices, Kerzenleuchter und alte Milchkännchen. Textilien und Möbel sollen auf dem Markt außerdem zu finden sein, „es sind auch eine alte Singer-Nähmaschine und zwei, drei Fahrräder im Angebot“, sagt der Kiosk-Betreiber. Für jeden Stand habe er 15 Euro Gebühr genommen, das Geld werde an den Verein Apfelblüte gespendet. Kaffee und Kuchen sollen ebenfalls gegen Spenden ausgegeben werden. Für Live-Musik hat Joosten auch gesorgt: Ralf Küntges kommt vorbei und bringt seine Gitarre mit.