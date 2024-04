Umzug ins Tönisvorster Gewerbegebiet Motorradwerkstatt Tribune Motorcycles vergrößert sich an neuem Standort

Tönisvorst · Mit einem Tag der offenen Tür stellt Tribune Motorcycles am 7. April seine neuen Räumlichkeiten am Tempelsweg 32 in Tönisvorst vor.

05.04.2024 , 15:30 Uhr

Luca Vaiano ist mit seiner Motorradwerkstatt Tribute Motorcycles in das Tönisvorster Gewerbegebiet gezogen. Am Sonntag können sich Interessierte die neuen Räume anschauen. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer