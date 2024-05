„Tönisvorst ist bunt“ Initiative ruft erneut zu Demonstration in Tönisvorst auf

Die erste Demonstration dieser Art gab es in Tönisvorst Anfang des Jahres. Am 30. Januar versammelten sich rund 1500 Bürgerinnen und Bürger, um ihren Wunsch nach Vielfalt, Toleranz und Demokratie auszudrücken. Diese Bewegung wurde von Heidemarie Cox und Guido Beckers initiiert sowie von sämtlichen im Stadtrat vertretenden Parteien unterstützt. Die beiden Organisatoren hatten von Anfang an ein langfristiges Engagement im Sinn und betonten bereits während der Kundgebung die Notwendigkeit weiterer Aktionen. Hieraus entstanden zwei Workshops, in denen engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Tönisvorst ihre Ideen einbrachten.