Tipps zum Schulanfang Ideen für die Schultüte

Die meisten i-Dötzchen, die nach den Sommerferien eingeschult werden, halten an diesem besonderen Tag vermutlich eine Schultüte in den Händen. „Der Schulanfang wird in wenigen Ländern so stark zelebriert wie in Deutschland“, sagt Judith Rüther-Zeiß von der Tönisvorster Buchhandlung. Oftmals sind es nicht mehr nur die Eltern und Großeltern, die für den Nachwuchs Tüten packen, sondern auch Freunde und Nachbarn, die den Schulanfängern eine Kleinigkeit schenken wollen. Verpackt werde inzwischen „mehr, als man denkt“, sagt Rüther-Zeiß.