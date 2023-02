Riekelenhof in Tönisvorst Therapiezentrum für Pferde und Hunde

„Dort wird unser Aquatrainer für die Pferde hinkommen. Hier die Solekammer. Dort ist der Platz für die Vibrationsplatte, und in diesem Bereich wird das Solarium installiert“, sagt Aileen Lindhorst. Dabei deutet die Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde und Hunde in die jeweiligen Teile des Stalles vom Riekelenhof, in dem sich derzeit noch sechs Pferdeboxen befinden. Die Boxen müssen weichen, denn dieser Stalltrakt wird sich in einen Physiotherapiebereich für Pferde verwandeln. Auf dem Tönisvorster Riekelenhof, wo bislang der Reitunterricht im Mittelpunkt stand, den die Vornutzerin der Hofanlage dort gab, steht eine große Veränderung an: Aileen und Jill Lindhorst machen aus dem Hof ein Therapiezentrum für Pferde und Hunde.