Polizei sucht Zeugen Terrassentür hält Einbrechern stand

Nach einem versuchten Einbruch in ein Haus in St. Tönis werden jetzt Zeugen gesucht. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, versuchten bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 5. Juli, 14 Uhr, und Samstag, 6. Juli, 8.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus an der Straße Fliethgraben einzubrechen.