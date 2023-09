„Studio Danza“ aus Tönisvorst Tanzspektakel mit Hollywood-Glamour im Seidenweberhaus

Hinter den Tänzerinnen und Tänzern der Tönisvorster Tanzschule „Studio Danza“ liegt ein aufregendes Wochenende: Im Krefelder Seidenweberhaus präsentierten sie ihr Können vor großem Publikum. Hauptthema der Darbietungen der kleinen und großen Tänzer war der Film: Zu bekannten und beliebten Filmmusiken hatten sie vielseitige und überraschende Choreografien einstudiert. Schnell zogen sie damit das Publikum in ihren Bann, entführten in die Welt Walt Disneys oder ins alte Hollywood, und am Ende wurde zwar nicht der Oscar verliehen, aber der „goldene Filippo“.