Aktion in St. Tönis : Baumrettung via Crowdfunding

Sven Pricken (li.) und Gärtner Julian Pipper möchten zehn Säuleneichen umpflanzen. Via Crowdfunding sammeln sie Spenden. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Für ein Neubaugebiet in St. Tönis müssen zehn Säuleneichen weichen. Sven Pricken will sie verpflanzen statt fällen. Er sucht Unterstützer, um die Aktion zu finanzieren. Benötigt werden rund 9000 Euro.

Alte Bäume verpflanzt man nicht, sagt der Volksmund, aber Sven Pricken aus St. Tönis möchte es bei zehn Säuleneichen gerne versuchen. Mitstreiter und Gärtner Julian Pipper bekräftigt: „Es gibt Bäume, die dafür zu alt sind, aber in diesem Fall ist es besser, als sie zu fällen.“ Mit ihren zehn bis 15 Jahren und schmalen Kronen seien die Bäume, um die es geht, für eine Verpflanzung besonders gut geeignet. Jetzt sucht Pricken via Crowdfunding Unterstützer, um die Aktion zu finanzieren. Am liebsten möchte er die Bäume der Stadt Tönisvorst schenken, damit sie auf öffentlichen Flächen wieder eingepflanzt werden und die Bürger etwas davon haben.

Pricken, der für die Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst als sachkundiger Bürger in mehreren Ausschüssen involviert ist, radelt mit seinem Sohn auf dem Weg zur Kita regelmäßig an dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hally vorbei. Zwischen Anton-Beusch-Straße, Friedrichstraße und Bückersdyk sollen auf dem etwa 9000 Quadratmeter großen Grundstück 43 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern sowie zusätzlich vier Doppelhaushälften entstehen. Zehn Bäume wolle der Investor nicht übernehmen, berichtet Pricken, deswegen möchte er nun tätig werden.

Info Kampagne soll in der nächsten Woche starten Aktion Sven Pricken will die Crowdfunding-Kampagne zur Rettung der Säuleneichen in der kommenden Woche starten. Dann will er mitteilen, wie sich Bürger an der Aktion beteiligen können. Sollten mehr als die benötigten etwa 9000 Euro zusammenkommen, sollen damit zukünftige Projekte dieser Art finanziert werden.

„Ein Frischling braucht zehn bis 15 Jahre, bis er so viel CO 2 aufnimmt wie ein alter Baum“, sagt der 39-Jährige. „Warum nicht also das erhalten, was wir haben?“ Mit der Aktion könne Tönisvorst Vorreiter sein, immerhin habe die Stadt als erste Kommune in NRW im Mai 2019 den „Klimanotstand“ ausgerufen.

Die Verpflanzung eines einzelnen Baums koste rund 850 Euro, sagt Pricken und rechnet daher mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 9000 Euro. Das Geld will er ab der nächsten Woche via Crowdfunding, also als „Schwarmfinanzierung“, auftreiben. Sollte mehr Geld als benötigt zusammenkommen, möchte Pricken es für zukünftige Aktionen dieser Art verwenden.

Die sechs bis acht Meter hohen Bäume würde Pipper, der einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau in St. Tönis hat, mit einem Kollegen zusammen verpflanzen, der sich darauf spezialisiert hat und die nötigen Maschinen mitbringt. Mit einem riesigen Spaten würde dann das Wurzelwerk eines Baumes umstochen, berichtet Pipper, damit der mit einem „ordentlich großen Wurzelballen“ auf einem Lkw abtransportiert werden könne. „In Nordamerika macht man das schon seit vielen Jahren“, sagt Pipper.

Stressfrei gehe es für die Bäume allerdings nicht, sagt der Fachmann: „Man muss sich ein bis zwei Jahre besonders um sie kümmern.“ Damit sie all ihre Energie darauf verwenden könnten, neues Wurzelwerk zu bilden, müssten die Kronen vorab beigeschnitten werden. „Weil die Kronen von Säuleneichen ohnehin schmal sind, sind sie dafür prädestiniert“, sagt Pipper, der auch für die Gartenarbeiten auf dem Neubaugelände zuständig ist, wo nächste Woche die Abrissarbeiten starten. In der Regel sterbe bei einer Verpflanzung einer von zehn Bäumen, sagt er, etwa an Vertrocknung oder einem Pilz.

Die Stadtverwaltung begrüßt die Aktion nach Angaben von Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) und will sie bei der Standortsuche unterstützen. Ziel müsse es sein, die Bäume zu erhalten, aber es müsse auch geprüft werden, ob die Bäume dafür geeignet seien. Weil die Anfrage von Pricken erst Ende vergangener Woche eingegangen sei, prüfe die Fachabteilung nun alles Weitere, berichtet Leuchtenberg.