Bruchstraße in Vorst Anwohner sind seit 50 Jahren eine Gemeinschaft

Bis vor zehn Jahren hat Kerstin Genzel mit ihrer Familie in Mietwohnungen gewohnt. Wer nebenan, über oder unter ihr lebte, wusste sie nicht. „Ich kannte nicht mal die Namen“, erinnert sich die 39-Jährige. Seitdem sie in ein Haus an der Bruchstraße gezogen sind, hat sich das geändert. Hier in Vorst sei der Kontakt persönlicher, die Menschen seien freundlich. Genzel und ihr Mann fühlen sich so wohl, dass sie diese Gemeinschaft erhalten wollen. Seit März sind sie Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender der Straßengemeinschaft Bruchstraße. Der Zusammenschluss von Anwohnern feiert jetzt 50. Geburtstag.