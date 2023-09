Klimaschutz in Tönisvorst Straßenbeleuchtung wird auf LED-Technik umgestellt

„Aufgrund der aktuell sehr hohen Strompreise und der Perspektive, dass diese in Deutschland weiterhin höher ausfallen, würde sich eine Umstellung mittelfristig amortisieren. Aktuell wird davon ausgegangen, rund zwei Drittel der Energiekosten im Vergleich zu den alten System einzusparen“, so die CDU in ihrem Antrag. Zudem biete die LED-Technik mehr Möglichkeiten zur Feinjustierung und Schaltung, so die Union weiter.