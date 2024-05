Kabarett in Tönisvorst So schön ist es mit Stefan Verhasselt

Sein Publikum hatte viel Spaß an dem, was der Ur-Niederrheiner Stefan Verhasselt bei seinem Heimspiel im Forum Corneliusfeld in St. Tönis auf Einladung des Stadtkulturbunds Tönisvorst an Pointen auf Lager hatte. Der WDR4-Moderator stellte vor den mit 430 Gästen gut gefüllten Rängen sein inzwischen sechstes Solo-Kabarettprogramm vor, mit dem er wie gewohnt den Mitmenschen den Spiegel vorhielt: „Mit euch ist es schöner“.