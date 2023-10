Städtepartnerschaft Grundschüler aus Belgien zu Gast in Vorst

Der schicke graue Doppeldecker-Reisebus hatte sich am frühen Donnerstagmorgen gegen acht Uhr in Tönisvorsts belgischer Partnerstadt Laakdal-Vorst in Bewegung gesetzt. Nach zweistündiger Fahrt kam er auf dem Parkplatz unweit der Vorster Gemeinschaftsgrundschule am Amselweg an. Die Türen gingen auf, und 60 Schülerinnen und Schüler sprangen heraus, wohl wissend, dass dies ein spannender Tag werden würde. In beiden Städten setzt man auf die Jugend: Die jungen Leute sollen die Städtepartnerstadt lebendig halten.