Stadtkulturbund Tönisvorst präsentiert „Die Physiker“ Physiker und Chefärztin ringen um die Weltherrschaft

In der Komödie in zwei Akten (Dauer: zwei Stunden inklusive Pause) hat sich der Physiker Möbius in das Sanatorium zurückgezogen, um die Welt vor den Konsequenzen seiner Entdeckungen zu schützen, die er für katastrophal hält. Doch seine Gegenspielerin, die Besitzerin und Chefärztin des Sanatoriums, will mithilfe seiner Formel die Weltherrschaft erringen – und treibt die Handlung, allen Bemühungen Möbius‘ zum Trotz, unaufhaltsam auf eine Krise zu.