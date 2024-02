Stadtkulturbund Tönisvorst zeigt Aufführung Die Komödie „Die Physiker“ regt zum Grübeln an

Eine Komödie? Laut Friedrich Dürrenmatt, ja. Aber eine, in deren Verlauf das Publikum ins Grübeln kommt. Vor fast genau 62 Jahren wurde „Die Physiker“ in Zürich uraufgeführt. Am Freitagabend erlebten 500 Besucherinnen und Besucher im Tönisvorster Forum Corneliusfeld die Interpretation des Stücks durch das Ensemble des Tournee-Theaters Thespiskarren aus Hannover.