Kampf gegen den Fachkräftemangel Tönisvorst bringt Firmen und Geflüchtete zusammen

An der ersten Veranstaltung in der vergangenen Woche nahmen die DHL aus Krefeld, Abbelen aus Tönisvorst, Globus aus Tönisvorst und van Geffen Bedachungen aus Tönisvorst teil, zudem war der Weiterbildungsträger B & K (Bildung und Karriere) aus Krefeld vertreten. Um die Geflüchteten auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen, hatten die Organisatoren die Werbetrommel gerührt, sie über die Flüchtlingsbetreuer in den Einrichtungen und Unterkünften angesprochen. Werbung machten die Organisatoren auch in den Deutschkursen für Geflüchtete. „Diese Direktansprache war uns sehr wichtig“, sagt Tönisvorsts Wirtschaftsförderer Markus Hergett. So habe man Hemmschwellen abbauen wollen, die vielleicht jemand habe, der neu in einem fremden Land sei und sich möglicherweise scheue, einfach zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen. Was den Organisatoren auch wichtig war: eine lockere, ansprechende Atmosphäre, „deshalb haben wir ein Restaurant mitten im Ort gewählt, das war ein netter Rahmen“, sagt Hergett.