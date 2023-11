Ein Korb voller Herausforderungen Stadt Tönisvorst stellt neuen Fachbereichsleiter Michael Feiter vor

Feiter hat 30 Jahre Erfahrung in der kommunalen Welt, war Leiter der Tarifabteilung beim Kommunalen Arbeitgeberverband NRW in Wuppertal. Mit dieser Kompetenz hätte er auch durchaus in ein Ministerium oder Landesbehörde gehen können. Doch der 55-Jährige wollte zurück in die Praxis, und da fand er besonders eine kleinere Verwaltung wie die in Tönisvorst spannend. Er will sein Expertenwissen in eigener Verantwortung umsetzen, nicht nur moderieren und „über allem schweben“, sondern handfest bei der Bewältigung von Problemen anpacken.