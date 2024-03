Lärmaktionsplan für Tönisvorst Tönisvorst sagt Lärm den Kampf an

Mit dem Ergebnis dieser Karten sowie einem dazugehörigen Bericht über die Lärmkartierung soll die Öffentlichkeit in der Folge die Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung des Lärmaktionsplanes aktiv mitzuwirken. Dafür sind die Lärmkarten inklusive Bericht ebenfalls unter obigem Link zugänglich. Darüber hinaus sind sie in Papierform einsehbar: ebenfalls vom 18. bis 31. März im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, im Flur des Erdgeschosses auf der linken Seite, während der Dienststunden, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr.