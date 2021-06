Entscheidung in Tönisvorst : Spielstraßen sollen mit Zusatzschildern versehen werden

Tönisvorst Die Grünen sind überzeugt, dass längst nicht alle Autofahrer wissen, worauf sie in verkehrsberuhigten Bereichen achten müssen: Hier ist nur Schritttempo erlaubt. Geparkt werden darf nur auf markierten Flächen, und Fußgänger haben Vorrang.

Was dürfen Autofahrer in verkehrsberuhigten Bereichen und was dürfen sie nicht? Die Grünen in Tönisvorst gehen davon aus, dass sie an ihre Pflichten erinnert werden müssen, und zwar mit einem Zusatzschild. Die CDU- und FDP-Fraktionen waren von der Idee zunächst gar nicht begeistert, stimmten dann aber doch zu. Die Ausgaben hierfür haben die Mitglieder im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr jetzt auf maximal 500 Euro begrenzt.