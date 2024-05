Nach Geldautomaten-Sprengung Sparkasse in St. Tönis kehrt zu Normalbetrieb zurück

Die Geschäftsstelle der Sparkasse an der Ringstraße / Ecke Krefelder Straße in St. Tönis kann bald zum Normalbetrieb zurückkehren: Ab Montag, 27. Mai, soll sie wieder „unter vollen Segeln“ laufen, wie die Sparkasse Krefeld mitteilt. Damit ist nach fast einem Jahr die Zeit des Provisoriums vorbei – für Mitarbeitende wie für Kundinnen und Kunden. Die Geschäftsstelle hatte in den vergangenen Monaten umfangreich saniert werden müssen, nachdem Geldautomaten-Sprenger in der Nacht auf den 2. Juni 2023 die Filiale heimgesucht hatten.