Kultur in Tönisvorst Gute-Laune-Musik mit viel Stoff zum Nachdenken in St. Tönis

Kai Struwe erzählte, wie es zu dem Bandnamen kam. In ihren Anfängen hätten sie im Ruhrgebiet Straßenmusik gespielt und ihre Einkünfte in der kleinen Kneipe „Zur Spardose“ vertrunken. Als der Wirt sie nach dem Namen ihrer Band gefragte habe, hätten sie sich spontan Spardosen-Terzett genannt. Der erste Auftritt in der Kneipe war im Herbst 1989. Das Angebot der drei virtuosen Musiker ist breit gefächert: Sie bewegen sich sicher in der Welt der Popmusik, der Chansons und der Jazzmusik, lassen Stücke von Chet Baker, Charly Parker oder Paul Desmond erklingen. Augenzwinkernd präsentieren sie „Shanty-Musik“. Doch in keiner Zeile und keiner Note sind sie eine Covertruppe. Sie drücken der Musik einen sehr individuellen Stempel auf: Ihre überwiegend deutschen Texte sind überraschend, witzig, frech. Den Song von Chet Baker „Everything happens to me“ verwandeln sie in „Mir passiert immer nur so was Blödes“ und erzählen davon, dass es Tage gibt, an denen wirklich alles schief geht: „Treffe ich ins Schwarze, war der Pfeil stumpf“, heißt es beispielsweise.