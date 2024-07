Abschied aus Tönisvorst Spanische Erzieherinnen verlassen Horizonte-Kitas

Kaum hat Eva Iniesta vom Bürotrakt aus das Foyer des Familienzentrums Marienheim betreten, greifen auch schon zwei Mädchen nach ihren Händen, schmiegen sich an ihre Beine. Künftig können die Kinder nicht mehr so selbstverständlich die Nähe ihrer Erzieherin suchen. Denn Eva Iniesta wird nach den drei Wochen Kita-Ferien, die am Montag beginnen, nicht zurückkehren. Die 30-Jährige ist eine von zwei spanischen Erzieherinnen, die der katholische Kita-Träger Horizonte vor etwas mehr als einem Jahr in einem Pilotprojekt angeworben hat. Eva Iniesta und Lucia Muro arbeiten seit Juli 2023 in Kitas in St. Tönis, ihre Stellen sind unbefristet. „Die Arbeit ist super“, sagt Lucia Muro. In der Kita St. Antonius sei sie superglücklich, ergänzt die 23-Jährige. Dennoch hat sie ebenso wie Eva Iniesta beschlossen, nicht zu bleiben. „Wir bedauern das sehr“, sagt Horizonte-Geschäftsführerin Sylwia Digiacomo.