Ausschuss für Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung Tönisvorst soll eine deutlich vergrößerte E-Ladeinfrastruktur bekommen

Die Netze in Tönisvorst seien übrigens ausreichend für den Ausbau. „Mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, in dem eine Säule von den Netzkollegen wegen fehlender Kapazitäten abgelehnt worden wäre. Wir sind hier gut aufgestellt“, betont der Experte. Ausbau auf Privatgelände sei übrigens besonders komplex. „Wir würden zum Beispiel natürlich gern an Aldi-Parkplätzen bauen. Aber diese Punkte sind so gefragt, dass da viel größere Anbieter dran sind. Das geht auch direkt über Aldi Deutschland. Da können wir leider nicht mithalten“, betont er. Der Ausbau in Tönisvorst geht also voran, eine flächendeckende Verbreitung wird aber dauern.