Tönisvorst So wird in Tönisvorst 2024 Karneval gefeiert

Mit einem bunten Kinderkarnevalsnachmittag im Forum Corneliusfeld geht es beim Jugendkarnevalsverein Rot-Weiß 1978 St. Tönis am 20. Januar, 14.11 Uhr (Einlass ab 13.15 Uhr), los. Der Eintritt beträgt 1,99 Euro. Am 21. Januar schließt sich das Kinderprinzentreffen an. Die jungen Tollitäten treffen sich um 11 Uhr im St. Töniser Rathaus, um von dort zum Forum Corneliusfeld zu ziehen, wo die Party ab 12.30 Uhr steigt. Der Eintritt ist frei. Der Hoopeditz wird dann am 13. Februar ab 18 Uhr in der St. Tönis Innenstadt beerdigt; ein ebenfalls eintrittsfreies Angebot. Am 17. Februar, 10 Uhr, schließt sich das Tanzturnier im Forum Corneliusfeld an. Der Eintritt liegt bei 1,99 Euro.