Schützenfest in Vorst Das bietet das Schützenfest 2024 in Vorst

Der erste Termin im Kalender nach dem Setzen der Offiziersbäume und Maien ist der Tanz in den Mai im Festzelt auf der Gerkeswiese am Dienstagabend, 30. April. Seit Ende vergangener Woche ist die Veranstaltung ausverkauft, wie der Vorsitzende Karsten Ferfers berichtet. Der offizielle erste Festtermin ist das Große Maienfahren mit Kaltblutritt am Mittwoch, 1. Mai. Ab 14 Uhr ziehen die Schützen auf und mit 37 Kaltblutpferden durch den Ort. Im Anschluss findet gegen 16 Uhr das große Maibaumsetzen mit dem Heimatverein auf dem Marktplatz statt.