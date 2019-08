Neues Programm : Mit Kabarett in die neue Saison starten

Moses W. moderiert am 30. August ab 20 Uhr den Sommerkabarett-Abend im Haus Vorst. Ab 18.30 Uhr wird eine kleine Speisekarte angeboten. Foto: Moses W.

Tönisvorst Das Sommerkabarett im Haus Vorst wird vom Krefelder Wohnzimmertheater Podio präsentiert. Das Abonnement-Programm startet am 20. September mit „Der Fremde im Haus“, einem Psychothriller von Agatha Christie.

Mit dem beliebten Sommerkabarett im Haus Vorst startet der Stadtkulturbund Tönisvorst mit dem Sonderprogramm in die neue Spielzeit. Der Stadtkulturbund und das Podio-Theater Krefeld laden am Freitag, 30. August, in den Saal von Haus Vorst, Kuhstraße 4, ein. Vor der Veranstaltung ab 18.30 Uhr bietet Haus Vorst eine kleine Speisekarte an. Auch Getränke werden angeboten. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Der Stadtkulturbund verspricht Kabarett und Comedy vom Feinsten.

Am 30. August treten folgende Künstler im Haus Vorst auf:

Info Der Vorverkauf hat bereits begonnen Die Abendkasse öffnet am 30. August um 18 Uhr. Einlass im Haus Vorst ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro (Erwachsene) und 14 Euro (Jugendliche) sind im Vorverkauf erhältlich bei: Stadtkulturbund, Kulturshop, Krefelder Straße 22, St. Tönis Fliegen, Markt 4, Vorst Getränke Wolfs, Viersener Straße 61, St. Tönis

Moses W. Im April 2000 mit dem Programm „Halt’s Maul und sing´!“ schaffte Moses W. den Einstieg in die Comedyszene. Schnell machte sich der Mann mit der Vorliebe für rockige Musikpersiflagen und Geschichten aus dem Leben einen Namen.

Sia Korthaus Mit ihrem intelligenten Humor, der Gänsehaut-Gesangsstimme und einer schauspielerischen Brillanz gehört Sia Korthaus zu den besten Kabarettistinnen Nordrhein-Westfalens. Scharfsinniges Kabarett vom Feinsten.

Armin Fischer Der Klavierkabarettist Armin Fischer erzählt vom Alltag eines klassischen Pianisten, und das Publikum kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Virtuosität und intelligenter Humor sind der Notenschlüssel zu seinem Programm.

Michael Eller „Eine Seefahrt, die ist lustig“ – besonders wenn er an Bord ist: Captain Comedy! Stand-up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. Und das Schönste daran ist, man muss nicht einmal verreisen, um all das zu erleben. Der Eintritt kostet 18 (14) Euro.

Das „normale“ Abonnement-Programm startet wie gewohnt im Forum Corneliusfeld. Am 20. September zeigen die Theatergastspiele Fürth Agatha Christies Psychothriller „Der Fremde im Haus“ Es beginnt damit, dass die junge Cecily im Lotto gewinnt, ihre Verlobung auflöst und nun ihr wahres Glück finden will. Als der vermeintliche Nachmieter Bruce Lovell ihre Wohnung betritt, verliebt sie sich augenblicklich in den bildschönen Charmeur. Die beiden kaufen ein abgelegenes, einsames Haus auf dem Lande, um in aller Abgeschiedenheit ihre Liebe zu leben. Man ahnt schon von Anfang an, dass das natürlich nicht gut gehen kann. Es entwickelt sich ein packender und nervenaufreibender Krimi, bei dem es um mehr geht als um Geld, Macht und Erotik.

Bei den Sonderveranstaltungen geht es im Oktober weiter. Für den 2. Oktober hat sich Wilfried Schmickler angekündigt. Für den Politkabarettisten der ersten Liga im Land gibt es „Kein Zurück!“ – so der Titel seines neuen Programms. Deutschland ist im Aufbruch, heißt es. Doch wann geht es endlich los? Alle wissen, wer jetzt den Anschluss verpasst, der landet auf dem Abstellgleis: aussortiert, verloren, abgehängt. Das Heimat-Ministerium verteilt Gutscheine für Rückfahrkarten, Traumreisen in die Vergangenheit. Aber es gibt kein Leben im Alten, und deshalb schaut Schmickler nach vorne. Und was er da gesehen hat, davon berichtet er in seinem aktuellen Programm. Karten gibt es für 23 (18) Euro.