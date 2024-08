Betreuungsangebot in den Schulferien So war der Ferienspaß in Tönisvorst

Es ist das zweite Mal, dass das Sommerferienprogramm in der OGS an der Hülser Straße stattfindet. „Seit inzwischen elf Jahren veranstalten wir jetzt schon diese Ferienbetreuung“, erzählt Goßen. Man hätte sich damals ein Beispiel an dem Ferienprogramm in Kempen genommen. So etwas Schönes habe man in Tönisvorst auch etablieren wollen. Und so entstand nach und nach der Tönisvorster Ferienspaß.