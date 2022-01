Preise für Müllentsorgung steigen : So verändern sich die Gebühren 2022 in Tönisvorst

So verändern sich die Gebühren 2022 in Tönisvorst

In Tönisvorst haben städtische Mitarbeiter insgesamt rund 168 Kilometer Straßen und Wege zu reinigen. Foto: dpa/Christian Charisius

Tönisvorst Die Pandemie wirkt sich auch auf die Müllgebühren in Tönisvorst aus: Wegen veränderter Lebensgewohnheiten fällt mehr Müll an, und die Gebühren steigen. Die Straßenreinigung wird günstiger.

In der Sitzung des Tönisvorster Stadtrates am Dienstag, 11. Januar, sollen die Politiker auch die Gebühren für Straßenreinigung und Abfallbeseitigung beschließen. Dabei gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für die Tönisvorster Bürgerinnen und Bürger: Die Preise für die Straßenreinigung sinken leicht, die für die Müllentsorgung steigen.

Insgesamt gut 168 Kilometer Straßen und Wege hat der städtische Bauhof regelmäßig zu reinigen. Dass die Gebühren für die Bürger sinken, liegt laut Verwaltung daran, dass „die hohen Defizite aus den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 nunmehr komplett ausgeglichen und für das Jahr 2022 nicht mehr negativ in der Kalkulation erscheinen“. Die Gesamtsumme gebührenrelevanter Kosten liegt für dieses Jahr bei 332.031 Euro. Für die Bürger bedeutet das konkret: Für Anliegerstraßen liegt die Gebühr 2022 bei 2,19 Euro pro Meter (2021 waren es noch 2,33 Euro), für Fußgängerstraßen bei 0,24 Euro (2021: 0,37 Euro), für Haupterschließungsstraßen bei 1,39 Euro (2021: 1,53 Euro) und für Hauptverkehrsstraßen bei 1,12 Euro (2021: 1,26 Euro).

Dass die Abfallentsorgungsgebühren steigen, liegt auch an der Corona-Pandemie. Das Müllaufkommen im Jahr 2020 habe extrem zugenommen, was zum Teil auf die Änderung der Lebensgewohnheiten zurückzuführen sei, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage zur Ratssitzung. Um den Gebührenanstieg für das Jahr 2022 moderat zu gestalten, schlägt die Verwaltung vor, die hohe Unterdeckung auf zwei Jahre zu verteilen.