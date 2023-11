Politische Bildung in Tönisvorst „Pimp your Town“-Demokratiespiel in Tönisvorst

Anlass ist die Einladung der Stadt an Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe zum Demokratie-Planspiel „Pimp Your Town”: Drei Tage lang sollen die Schüler im Alter von zumeist 15 bis 16 Jahren in die Rolle von Kommunalpolitikern schlüpfen. „Kommunalpolitik ist eigentlich spannend. Doch bei den meisten Jugendlichen löst sie gelangweilte Gesichter aus: uninteressant, zu kompliziert, einfach gar nicht ,cool‘. Dabei betrifft die Politik ,vor Ort‘ gerade den Alltag Jugendlicher sehr konkret, etwa wenn es um die Ausstattung der Schulen geht, um Jugendtreffs, Spiel- und Sportplätze oder ganz generell um Freizeitangebote für junge Leute“, erläutert der Verein Politik zum Anfassen, der im Auftrag für Planung und Ausführung der Aktion verantwortlich zeichnet.