Kabarett und mehr Stadtkulturbund Tönisvorst will Abo-Zahlen wie vor Corona erreichen

Mit dem Neujahrskonzert am Samstag und der Matinee am Sonntag startet der Stadtkulturbund Tönisvorst nach dem Jahreswechsel in den zweiten Teil seiner laufenden Spielzeit. Zu Gast ist die Ukrainische Staatsphilharmonie Lemberg (dem heutigen Lviv) und spielt ein Benefizkonzert in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis. Der Überschuss aus den Einnahmen geht an das Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Vorst. Im 30. Jahr seines Bestehens sei das für den Stadtkulturbund etwas ganz Besonderes, berichtet der Vereinsvorsitzende Thomas Nellen.