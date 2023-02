Hilfswerk aus Tönisvorst So hilft Action Medeor im Erdbebengebiet

Wie so oft, wenn irgendwo auf der Welt Katastrophen über die Menschen hereinbrechen, laufen an der St. Töniser Straße in Vorst prompt Hilfsmaßnahmen an, greifen die Zahnräder professionell ineinander. Seit Montagfrüh sind die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Hauptsitz des Medikamentenhilfswerks Action Medeor dabei, Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu organisieren. In einem ersten Schritt wurden wenige Stunden nach dem Beben 100.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt, weitere Hilfen werden nun auf den Weg gebracht. Und ein Erkundungsteam von Action Medeor ist bereits auf dem Weg in die Krisenregion, um die konkreten Bedarfe und Möglichkeiten vor Ort in Erfahrung zu bringen.