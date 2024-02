Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst „Der Hilferuf ist angekommen“

Das sei inzwischen in weiten Teilen gelungen, sagt Griese, etwa dadurch, dass es nun gemeinsame E-Mailadressen gibt und regelmäßige Übungen nicht mehr getrennt, sondern zusammen durchgeführt werden. Ehrungen langjähriger Mitglieder werden nicht mehr auf den jeweiligen Jahreshauptversammlungen der Löschzüge, sondern bei gemeinsamen Treffen vorgenommen. Derzeit arbeite die Wehr an weiteren gemeinschaftlichen Ausbildungskonzepten. „Wir sind so klein“, sagt Griese, „da müssen wir uns gegenseitig unterstützen.“