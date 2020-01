Kostenpflichtiger Inhalt: Weibliches Dreigestirn in Tönisvorst : Die Erfüllung eines Kindheitstraums

Das Tönisvorster Dreigestirn (v.li.): Kathrin Aretz, Silka Depta und Erika Fecher. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisvorst In dieser Session stehen drei Frauen an der Spitze der Jecken in Tönisvorst. Seit dem 11.11. sind sie an nahezu jedem Wochenende unterwegs, um ihr Amt zu erfüllen. Höhepunkt ist der Tulpensonntagszug am 23. Februar.