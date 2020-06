Tönisvorst : Vor dem Vorster Rathaus wackelt die Erde

Bei den Arbeiten am Vorster Rathaus werden Löcher gebohrt. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Vorst Die Stadt Tönisvorst setzt erstmalig auf die „Tree Fertilizer Injector“-Methode, um alte Bäume zu erhalten. Dahinter verbirgt sich ein Verfahren für eine Bodenverbesserungsmaßnahme.

Der Steinbohrer, der vor dem Vorster Rathaus im Einsatz ist, ist unüberhörbar. Im äußeren Kronenrand der rechts stehenden Blutbuche werden mit Abstand mehrere Löcher gebohrt. Vor dem Vorster Rathaus spielt sich eine Premiere ab: Die Stadt Tönisvorst hat sich erstmalig für den Einsatz der „Tree Fertilizer Injector“-Methode entschieden, abgekürzt TFI. Dahinter verbirgt sich ein Verfahren für eine Bodenverbesserungsmaßnahme, die den Bäumen zugutekommt.

Kaum sind die rund 80 Zentimeter tiefen Löcher fertig, geht das nächste Gerät in den Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Lanze mit zwei angeschlossenen Schläuchen, die zu einem Wagen mit der Aufschrift „TFI Wir arbeiten an vitalerem Grün“ führen. „Mit dem ersten Schlauch gehen wir mit rund sieben Bar in die Erdbohrung und vertiefen sie um durchschnittlich 30 Zentimeter. Danach kommt der zweite Schlauch zum Einsatz. Mit dem bringen wir mit gerade einmal zwei bis 2,5 Bar das Substrat ein“, sagt Jan Ijmker von der Firma TFI Vitaleres Grün GmbH. „Das muss vorsichtig geschehen, schließlich sind es lebendige Bodenkulturen, die wir einbringen. Wobei es bei Bäumen dieser Größenordnung bis zu 500 Liter sind.“ Währenddessen wackelt der Boden ein bisschen, und die Bohrlöcher erinnern ein klein wenig an Vulkane.

Ein Wurmkompost, angereichert mit Mykorrhiza, Bodenbakterien und Perliten, wird dem Boden zugeführt und regt den Baum an, weitere Wurzelkanäle zu bilden. Das wiederum stärkt den Baum in seiner Gesamtheit. „Die wenigen alten Großbäume, die wir in Tönisvorst haben, müssen geschützt werden“, sagt Heike Goßen vom Team Umwelt der Stadt. „Wir haben uns für diese Methode entschieden, die seit Jahren mit Erfolg umgesetzt wird.“ Die zertifizierte Baumkontrolleurin lernte das Verfahren auf einer Weiterbildung kennen und war begeistert.

Aber nicht nur die beiden rund 120 Jahre alten Blutbuchen vor dem Vorster Rathaus sollen in den Genuss kommen. Die gleiche Vorgehensweise ist auch für die beiden Eiben am Eduard-Heinkes-Platz vorgesehen. Doch noch kann an dem gut 300 Jahre alten Naturdenkmal nicht mit der Methode gearbeitet werden: Erste Bohrungen haben ergeben, dass der Boden dort zu hart ist, um die Sonden einzuführen. „Dort werden wir also erst einmal weiter bewässern und im Herbst mit dem Verfahren arbeiten“, sagt der städtische Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg.

Die Kosten für die Maßnahme an den vier Bäumen liegen bei 5000 Euro. „Eine Investition in die Zukunft. Wobei die Folgekosten für die Pflege der Bäume deutlich geringer ausfallen werden“, betont Heike Goßen. Diese alten Bäume produzieren dabei pro Jahr bis zu 4,5 Tonnen Sauerstoff und absorbieren rund sechs Tonnen CO 2 . Dazu gleichen sie die Umgebungstemperatur um mehrere Grad aus.

(tre)