Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst : Schüler besuchten Gleichaltrige in Ghana

Der Ghanakurs der Rupert-Neudeck-Gesamtschule ist zurück. In den vergangenen zwei Wochen hatten die sechs Schülerinnen und Schüler eine neue Welt entdeckt. Fast ein Schuljahr lang hatte der Projektkurs viel über Afrika und Ghana im Besonderen, Sklavenhandel, Kolonialzeit, Rassismus und die Einsichten des Schulnamensgebers Rupert Neudeck zur Entwicklung Afrikas gelernt. Deshalb ging die Reise von der Hauptstadt Accra zunächst in den Westen an die sogenannte Goldküste, von der die Schiffe mit Gold und später mit Sklaven beladen wurden.

Möglich war der Besuch in der Schule durch die Kölner Hebamme Sonja Ligett-Igelmund. Die Gründerin und Präsidentin der Organisation „Meeting Bismarck, Gododo Ghana“ hatte den Kontakt zur Schule hergestellt. In den folgenden Tagen besuchten die deutschen Gäste in eigens für diesen Besuch geschneiderten Schuluniformen den Unterricht ihrer Partner. Die Gruppen spielten Volleyball, batikten und erlebten am Wochenende den höchsten Wasserfall Westafrikas. Der Ghanakurs der Rupert-Neudeck-Gesamtschule erlebte den völlig anderen Alltag ihrer Gastgeber, der um 4 Uhr in der Frühe mit Putzarbeiten im Schlafsaal beginnt und abends mit Wasserholen aus dem Brunnen endet. Zum Abschluss organisierte die Schule eine Feier, an der die Ältesten in Häuptlingstracht, andere Honoratioren, eine Vertretung des Erziehungsministeriums und 1000 Schüler teilnahmen.