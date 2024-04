Kultur in Tönisvorst Stadtkulturbund lädt zu einem Abend mit „Amadeus“ ein

Das Stück wurde 1971 am National Theatre London uraufgeführt, die deutschsprachige Erstaufführung folgte 1981 am Burgtheater in Wien. In der Hauptrolle ist Marcus Abdel-Messih zu sehen, seinen Gegenspieler Salieri mimt in dieser Inszenierung des Euro-Studio Landgraf Wolfgang Seidenberg. Kristin Hansen stellt Constanze dar. Was die Aufführung besonders reizvoll macht: die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, die dieses Schauspiel begleitet.