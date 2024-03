Medizinisches Versorgungszentrum MVZ in Tönisvorst bekommt neue Leitung der Orthopädie

Der gebürtige Düsseldorfer Peter Mann hatte 2006 seine Laufbahn als Klinikleiter in Krefeld begonnen. 2014 wechselte er vom St.-Josefshospital Krefeld in das Krankenhaus in Tönisvorst und 2021 als Sektionsleiter Orthopädie in das Krankenhaus Maria-Hilf nach Krefeld. Mann blieb bis zuletzt auch in Tönisvorst als Facharzt im Medizinischen Versorgungszentrum für die Patienten aktiv. Sein medizinischer Schwerpunkt war die Gelenkchirurgie, Endoprothetik der Schulter-, Hüft- und Kniegelenke. Sein Fokus lag stets auf der Gelenkerhaltung. Als einer der ersten in der Region praktizierte er mit großem Erfolg die Knorpelzelltransplantation beim Kniegelenk.