Sommerferien am Niederrhein Sandkasten wird in St. Tönis aufgebaut

Für die Zeit der Sommerferien wird auf dem Alten Markt in St. Tönis wieder ein großer Sandkasten aufgebaut. Dafür sorgt der Verein Apfelblüte. „Kleinkinder können in dem riesigen Sandkasten mit den bereitgestellten Spielsachen nach Herzenslust buddeln und bauen, während die Erwachsenen es sich in den Liegestühlen bequem machen können“, teilte der Verein mit. Der Alte Markt verwandelt sich in eine bunte Spielfläche, an der Besucherinnen und Besucher die Beach-Atmosphäre bei hoffentlich schönem Wetter genießen können.