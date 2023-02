Stadt Tönisvorst sucht dringend Wohnraum Rosentalhalle wird weiter für Flüchtlinge benötigt

Seit Mitte November wird die Rosentalhalle an der Gelderner Straße in St. Tönis für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge und als sogenannter Leuchtturm als Anlaufstelle für die Bevölkerung im Falle eines Blackouts genutzt – und das wird auch erst mal so bleiben, wie in der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Stadtrates deutlich wurde. „Ich bin nicht damit zufrieden, Menschen in einer Sporthalle unterzubringen, sehe aber im Moment keine andere Möglichkeit“, sagte Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD). Es gebe derzeit keine anderen Alternativen, und vor dem Hintergrund des schweren Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion in der Nacht zu Montag sei auch in Tönisvorst mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen.