Musikfestival in St. Tönis Tönisvorster Rocknacht wird zur Beachbrause

Beachbrause statt Rocknacht – das bekannte Tönisvorster Musikfestival erhält nach 25 Jahren eine Generalüberholung. „Der alte Titel war nicht mehr so ansprechend für die junge Generation“, sagt Paul Gebser aus dem Marketing-Team. „Außerdem hat es die Veranstaltung zu sehr in die Richtung Rock gelenkt, obwohl wir schon immer auch andere Musikgenres dabei hatten.“ Nach einer Pause im vergangenen Jahr steigt die Beachbrause nun am 24. August im namensgebenden evangelischen Jugendzentrum Beach in St. Tönis mit einem modernen Konzept.