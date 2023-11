Radwege bei St. Tönis werden saniert Reckenhöfe und Biwak halbseitig gesperrt

Der zu erneuernden Bereich wird in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Begonnen wird jetzt, die Arbeiten in den Bauabschnitten zwei und drei folgen zu Beginn des neuen Jahres. Der erste Bauabschnitt verläuft auf etwa 1,2 Kilometern von der Hüserheide/Huverheide bis Unterschelthof/Fliethbach sowie von Unterschelthof/Fliethbach etwa 150 Meter in Richtung Kreisverkehr. Dafür wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt, eine Ampel wird eingerichtet. Der Radfahrer- und Fußgängerverkehr wird umgeleitet.